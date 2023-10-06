В Минске стартовал ЧБ по дзюдо. Кто из белорусов поедет покорять Европу?

Следующий сезон для летних видов спорта станет олимпийским. Сейчас перед тренерским штабом стоит непростая задача. Решить, кто поедет зарабатывать желанные лицензии. В этом году наши спортсмены не раз выходили на татами против сильнейшей российской дружины. Так что у них были возможности и время оценить свой уровень подготовки и внести коррективы в тренировочный процесс. К чемпионату страны важно было подойти в полной боевой готовности.

Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

После ЧБ у нас определится состав, определены уже ребята, которые будут набирать рейтинг, чтобы попасть на Олимпийские игры. Впереди у нас будут Арабские Эмираты, «Большой шлем», и ЧЕ. Есть те, кто поедет. Из мальчишек – Егор Воропаев, Даник Мукете. Дарья Концевая, Ксения Данилович – из девчонок. То есть 4 человека уже определено.

Сегодня состоялась церемония открытия турнира. А также были разыграны медали в индивидуальных соревнованиях среди мужчин и женщин в семи весовых категориях.