В Минске стартовал ЧБ по дзюдо. Кто из белорусов поедет покорять Европу?

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по дзюдо. В очном противостоянии сошлись лучшие атлеты нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по дзюдо. В очном противостоянии сошлись лучшие атлеты нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следующий сезон для летних видов спорта станет олимпийским. Сейчас перед тренерским штабом стоит непростая задача. Решить, кто поедет зарабатывать желанные лицензии. В этом году наши спортсмены не раз выходили на татами против сильнейшей российской дружины. Так что у них были возможности и время оценить свой уровень подготовки и внести коррективы в тренировочный процесс. К чемпионату страны важно было подойти в полной боевой готовности.
Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:
После ЧБ у нас определится состав, определены уже ребята, которые будут набирать рейтинг, чтобы попасть на Олимпийские игры. Впереди у нас будут Арабские Эмираты, «Большой шлем», и ЧЕ. Есть те, кто поедет. Из мальчишек – Егор Воропаев, Даник Мукете. Дарья Концевая, Ксения Данилович – из девчонок. То есть 4 человека уже определено.
Сегодня состоялась церемония открытия турнира. А также были разыграны медали в индивидуальных соревнованиях среди мужчин и женщин в семи весовых категориях.
Александра Коновалова, чемпионка Беларуси в весовой категории до 48 килограммов (Гомельская область):
Я очень рада, сейчас чувствую усталость, хочу немного отдохнуть. В целом я довольна борьбой, конечно, есть ошибки, недочеты, но все поправимо. Тренер сказал: «Ты заставила меня поволноваться!» Все очень красиво организовали. Очень хочу посмотреть на медали, потому что очень жду. В целом все в порядке.
Завтра, 7 октября, своих обладателей найдут медали в соревнованиях среди смешанных команд. Квалификация стартует в 10 утра, а финалы начнутся в 14:00.