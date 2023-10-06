Белорусы взяли серебро в Лиге дружбы по баскетболу 3х3

И это стало единственным поражением на данном турнире. Наша дружина, в которую вошли Сергей Вабищевич, Ян Маринин, Максим Коратцов и Максим Сазонов на первом этапе одержала виктории во всех противостояниях. Четвертьфинал также был легким. А вот на стадии 1/2 преимущество составило только одно очко. В титульной битве большую часть времени сборные шли ровно. Но в концовке баскетболисты из Санкт-Петербурга взяли свое – 21:16.