«Уже видна конкуренция». Как проходит этап Кубка Евразии по конной выездке?

В РЦОП конного спорта и коневодства в эти дни проходит этап Кубка Евразии по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт – главный в сезоне для наших атлетов. Награды разыгрываются во всех возрастных категориях. Позади три соревновательных дня. Сильнейших определяло подрастающее поколение. Российские спортсмены показывают высокий уровень подготовки и пока забирают все золото. Однако и наша медальная копилка не пустует. Для юных наездников данный турнир – это отличная возможность проверить свои навыки и силы в борьбе с серьезными оппонентами.

Юлия Семенова, судья соревнований (Россия):

Белорусские спортсмены очень сосредоточенные, хочется больше вальяжности и эластичности, активной работы лошади от задних ног, но это у детей. Взрослые всадники едут шикарно, очень экспрессивно, эффектно. Конечно, на них смотришь и хочется ставить (и ставлю) высокие оценки. Замечательные, хорошие соревнования проходят, конечно же, в дружеской обстановке. Но уже видна конкуренция среди молодых наших спортсменов. Я так чувствую, что белорусские спортсмены уже нашим наступают на пятки. Поэтому российские всадники, будьте внимательны!