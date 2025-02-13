Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в чемпионате КХЛ – 3:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» не были фаворитами, но смогли неприятно удивить лучшую команду лиги. У нас заброшенными шайбами отметились Борисов, Энас и Мороз. В турнирной таблице белорусы продолжают оставаться на 7-й позиции. Отрыв от ближайшего преследователя увеличился. 13 февраля «Динамо» проведет второй поединок за 2 дня. На сей раз предстоит помериться силами с подмосковным «Витязем». Он в генеральной классификации идет 10-м.