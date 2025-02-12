Ирина Шиманович вышла во второй круг турнира категории 125 в мексиканском Канкуне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка, занимающая 234 место мирового рейтинга, переиграла первую сеяную соревнований Татьяну Марию из Германии, которая опережает нашу спортсменку в планетарном топе на 160 позиций. Несмотря на разницу в классе, Ирина полностью контролировала ход матча и праздновала итоговую победу с результатом – 6:2, 6:2. В 1/8 финала соперницей Шиманович будет Тэйла Престон из Австралии.