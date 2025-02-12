Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси завершился в Минске
Во второй соревновательный день международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси наши борцы завоевали 12 наград. Среди них три наивысшей пробы. Всего же на домашнем старте отечественные самбисты поднимались на пьедестал 26 раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй соревновательный день начался задолго до полудня, и эти часы были жаркими. На кону стояли 10 финалов. К обеду стало понятно, в копилке белорусов семь бронзовых наград и шесть главных стартов. Зрители поддерживали всем сердцем.
В боевом самбо у белорусов все надежды были связаны с прошлогодним победителем Евгением Ребиковым, в этом году у него в соперниках значился титулованный туркменский спортсмен, чемпион и призер азиатских и мировых турниров. Пятиминутка выдалась острой, судьи трижды решали судьбу победителя, и в итоге в концовке встречи Евгений поставил жирную точку – 6:2.
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