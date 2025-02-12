Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над ярославским «Локомотивом»

Хоккеисты столичного «Динамо» на своем льду одержали победу над лидером Западной конференции ярославским «Локомотивом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра прошла при заполненных трибунах. На «Минск-Арене» уже в 17-й раз в сезоне зафиксирован аншлаг. И это новый рекорд арены. За три минуты до окончания первого периода в матче против «Локомотива» Егор Бориков вывел «зубров» вперед – 1:0. Окончательный счет – 3:1.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

С хорошим соперником играли, многое не удавалось сделать. Хороший гол был в большинстве, забили. Дотерпели в третьем периоде, ребята большие молодцы.

Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет в против подмосковного «Витязя».