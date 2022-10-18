Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ

В КХЛ хоккеисты минского «Динамо» в домашнем принципиальном поединке обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт матча получился ударным. Первые две шайбы были заброшены за 42 секунды. Это второй результат по самым быстрым голам в истории КХЛ. Гости распечатали минские ворота сразу после стартового вбрасывания, «зубры» молниеносно ответили – дебютную шайбу в КХЛ забросил Демченко.