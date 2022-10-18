Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ

В КХЛ хоккеисты минского «Динамо» в домашнем принципиальном поединке обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В КХЛ хоккеисты минского «Динамо» в домашнем принципиальном поединке обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Старт матча получился ударным. Первые две шайбы были заброшены за 42 секунды. Это второй результат по самым быстрым голам в истории КХЛ. Гости распечатали минские ворота сразу после стартового вбрасывания, «зубры» молниеносно ответили – дебютную шайбу в КХЛ забросил Демченко.
В первом периоде минчанам удалось вырваться вперед – Варфоломеев реализовал буллит. Во втором голевая перестрелка продолжилась – команды по два раза поразили ворота друг друга. В составе «динамовцев» отличились Горбунов и Меркли. В заключительной двадцатиминутке Алистров забросил в пустые ворота.
Итог – такая долгожданная победа минского «Динамо» со счетом 5:3.