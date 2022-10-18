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Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ

18 октября 2022 20:28
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В КХЛ хоккеисты минского «Динамо» в домашнем принципиальном поединке обыграли «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ-1

Старт матча получился ударным. Первые две шайбы были заброшены за 42 секунды. Это второй результат по самым быстрым голам в истории КХЛ. Гости распечатали минские ворота сразу после стартового вбрасывания, «зубры» молниеносно ответили – дебютную шайбу в КХЛ забросил Демченко.

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче КХЛ-4

В первом периоде минчанам удалось вырваться вперед – Варфоломеев реализовал буллит. Во втором голевая перестрелка продолжилась – команды по два раза поразили ворота друг друга. В составе «динамовцев» отличились Горбунов и Меркли. В заключительной двадцатиминутке Алистров забросил в пустые ворота.

Итог – такая долгожданная победа минского «Динамо» со счетом 5:3.

# Хоккей # Валентин Демченко # Павел Варфоломеев # Роман Горбунов # Ник Меркли # Владимир Алистров # Фотофакт

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