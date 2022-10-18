«Нас ждут по-настоящему интересные бои». Какие ожидания у федерации от Кубка Беларуси по боксу?

В первый соревновательный день атлеты провели 19 квалификационных поединков, в среду, 19 октября, отбор продолжится. За трофеи сражаются только те, у кого есть звание кандидата в мастера спорта и выше. Победители у девушек в 13-ти весовых категориях станут известны 20 октября, у мужчин аналогичное количество финальных встреч пройдет в субботу, 22 октября.

Денис Соболевский, заместитель председателя Федерации бокса г. Минска:

Кубок в этом году очень важен, потому что мы все знаем, что недавно произошло по-настоящему важное мероприятие, и белорусским спортсменам разрешили участие в официальных международных стартах. Это прибавило ребятам дополнительной мотивации. В преддверии аттестации национальной команды и возможности попасть в основной состав для ребят этот Кубок – очень важный экзамен. Проявить себя, показать себя, свои стремления представлять свою страну на международных стартах и попасть в состав олимпийской команды. Поэтому нас ждут по-настоящему интересные бои. Я уверен, что мы сможем открыть на этих соревнованиях какие-то новые фамилии.