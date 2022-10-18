В Раубичах прошёл тренерский семинар хоккеистов

А 18 октября в Раубичах прошел семинар с участием главного тренера юниорской сборной Беларуси Дмитрия Шульги. Тема занятий – технико-тактические действия при отборе шайбы. В работе семинара приняли участие тренеры-преподаватели, а также наставники сборных команд Беларуси до 14, 15 и 16 лет.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской (до 18 лет) сборной Беларуси:

Проблем на самом деле достаточно много, они в большей степени решаемые, но есть вопросы по катанию, технике владения клюшкой. Сегодня были технико-тактические действия клюшкой при подкате к игроку. Они присутствуют, и поэтому мы, наверное, этот семинар и провели, чтобы эти моменты тренеры немножко пораньше стали вводить в свою практику. Сюда очень опытные люди пришли, вопрос в том, чтобы мы обменялись информацией и она помогла становиться нашим пацанам умнее, лучше, быстрее и сильнее.