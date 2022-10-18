«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу

Новости Беларуси. 116 боксеров из всех регионов страны собрались в центре олимпийской подготовки «Стайки», где проходит Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 116 боксеров из всех регионов страны собрались в центре олимпийской подготовки «Стайки», где проходит Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования являются лично-командными, победители смогут претендовать на членство в национальной команде на следующий сезон.
В стартовый день состоялось 19 квалификационных поединков. Финальные бои пройдут у мужчин 22 октября, у женщин – 20-го.
Василий Сорговицкий, старший тренер женской национальной сборной Беларуси по боксу:
С каждым соревнованием число участниц все больше и больше. Это радует в том смысле, что девушки уже не боятся заходить в зал. Они с энтузиазмом идут, и мы приветствуем, что они любят наш вид мужской, как мы раньше называли мужским видом спорта, сейчас он и женский. Его любят так же. Они выглядят очень обаятельно, привлекательно и они молодцы. Они стараются и работают на уровне мужчин.
Сергей Асанов, главный судья соревнований:
Это у нас турнир отборочный, потому что готовится новая команда. В следующем году уже начинается отбор к Олимпиаде, будут турниры квалификационные. Нас, мы знаем, допустили к чемпионату мира, где также будут разыгрываться лицензии. Поэтому сейчас идет отбор команды, которая будет в следующем году завоевывать эти лицензии и стараться завоевать лицензионные очки, которые будут сейчас на турнирах им присуждаться. То есть сейчас идет полная подготовка к следующему сезону. Сейчас наш бокс более омолодился, мы более молодую команду сейчас собираем с прицелом на 2028 год, поэтому такая тенденция.
Конкуренция на турнире ожидается высокой, однако те, кто не сможет проявить себя на Кубке, будет иметь шанс на вторую попытку. Международный турнир памяти Ливенцева состоится в Минске в ноябре.