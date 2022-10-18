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«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу

18 октября 2022 19:36
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Новости Беларуси. 116 боксеров из всех регионов страны собрались в центре олимпийской подготовки «Стайки», где проходит Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу-1

Соревнования являются лично-командными, победители смогут претендовать на членство в национальной команде на следующий сезон.

В стартовый день состоялось 19 квалификационных поединков. Финальные бои пройдут у мужчин 22 октября, у женщин – 20-го.

«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу-4

Василий Сорговицкий, старший тренер женской национальной сборной Беларуси по боксу:
С каждым соревнованием число участниц все больше и больше. Это радует в том смысле, что девушки уже не боятся заходить в зал. Они с энтузиазмом идут, и мы приветствуем, что они любят наш вид мужской, как мы раньше называли мужским видом спорта, сейчас он и женский. Его любят так же. Они выглядят очень обаятельно, привлекательно и они молодцы. Они стараются и работают на уровне мужчин.

«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу-7

Сергей Асанов, главный судья соревнований:
Это у нас турнир отборочный, потому что готовится новая команда. В следующем году уже начинается отбор к Олимпиаде, будут турниры квалификационные. Нас, мы знаем, допустили к чемпионату мира, где также будут разыгрываться лицензии. Поэтому сейчас идет отбор команды, которая будет в следующем году завоевывать эти лицензии и стараться завоевать лицензионные очки, которые будут сейчас на турнирах им присуждаться. То есть сейчас идет полная подготовка к следующему сезону. Сейчас наш бокс более омолодился, мы более молодую команду сейчас собираем с прицелом на 2028 год, поэтому такая тенденция.

«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу-10

Конкуренция на турнире ожидается высокой, однако те, кто не сможет проявить себя на Кубке, будет иметь шанс на вторую попытку. Международный турнир памяти Ливенцева состоится в Минске в ноябре.

# Спортивные соревнования # Василий Сорговицкий # Сергей Асанов # Фотофакт

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