«Идёт отбор команды». В «Стайках» проходит Кубок Беларуси по боксу

Новости Беларуси. 116 боксеров из всех регионов страны собрались в центре олимпийской подготовки «Стайки», где проходит Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования являются лично-командными, победители смогут претендовать на членство в национальной команде на следующий сезон. В стартовый день состоялось 19 квалификационных поединков. Финальные бои пройдут у мужчин 22 октября, у женщин – 20-го.

Василий Сорговицкий, старший тренер женской национальной сборной Беларуси по боксу:

С каждым соревнованием число участниц все больше и больше. Это радует в том смысле, что девушки уже не боятся заходить в зал. Они с энтузиазмом идут, и мы приветствуем, что они любят наш вид мужской, как мы раньше называли мужским видом спорта, сейчас он и женский. Его любят так же. Они выглядят очень обаятельно, привлекательно и они молодцы. Они стараются и работают на уровне мужчин.

Сергей Асанов, главный судья соревнований:

Это у нас турнир отборочный, потому что готовится новая команда. В следующем году уже начинается отбор к Олимпиаде, будут турниры квалификационные. Нас, мы знаем, допустили к чемпионату мира, где также будут разыгрываться лицензии. Поэтому сейчас идет отбор команды, которая будет в следующем году завоевывать эти лицензии и стараться завоевать лицензионные очки, которые будут сейчас на турнирах им присуждаться. То есть сейчас идет полная подготовка к следующему сезону. Сейчас наш бокс более омолодился, мы более молодую команду сейчас собираем с прицелом на 2028 год, поэтому такая тенденция.