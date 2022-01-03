Минское «Динамо» обыграло хоккеистов череповецкой «Северстали» в выездном матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Красивый матч и, пожалуй, лучший гол во всем сезоне. Минское «Динамо» заставило изрядно поволноваться, но обыграло череповецкую «Северсталь» в выездном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы вновь блеснули результативностью и сумели пропустить меньше, чем забросить.

Однако началось для нас противостояние не лучшим образом. Хозяева получили двойное большинство. Минчане отбивались достойно, но дотерпеть, к сожалению, не смогли – 0:1. Однако ответ нашли очень быстро. На все про все понадобилось чуть более минуты. Это Стремвалль от души зарядил со средней дистанции. А затем шедевр сотворил наш капитан. Дмитрий Коробов в одиночку объехал всю оборону и забросил в прыжке. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.