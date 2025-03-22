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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в предпоследнем матче регулярного сезона КХЛ

22 марта 2025 11:48
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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в предпоследнем матче регулярного сезона КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Армейцы» капитулировали в родных стенах. Начало будущему разгрому в первом периоде положил Роман Горбунов. Во втором отрезке на авансцену вышел Егор Бориков, оформивший дубль. Также точный бросок нанес Вадим Мороз. Только перед самым перерывом россияне смогли ответить. После этого цифры на табло не менялись. Данная виктория позволила «Динамо» вернуться в топ-4 на западе. Окончательное положение в таблице и соперник по плей-офф определятся по итогам воскресного матча с «Сочи».

Игроком дня признали Егора Борикова. Он получил 54 % голосов болельщиков.

# Хоккей

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