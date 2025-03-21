Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над ЦСКА

Хоккеисты минского «Динамо» в выездном поединке одержали победу над московским ЦСКА. Счет в матче открыли гости, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В середине первого периода после броска Вадима Шипачева расторопнее всех на добивании оказался Роман Горбунов. «Зубры» повели – 1:0. На старте второго отрезка Вадим Мороз укрепил преимущество минчан. А спустя несколько минут Егор Бориков еще раз огорчил голкипера армейцев.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Хорошее начало было, и все-таки второй период. Единственное, в конце 15-16 секунд пропустили. Поднажали, вытерпели. Третий период мы, в общем-то, сыграли без проблем.