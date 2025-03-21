Молодёжная сборная Беларуси по футболу одержала победу над командой Северной Македонии

21 марта в турецкой Анталии наши ребята взяли верх над командой Северной Македонии со счетом 3:1. В первом тайме счет открыл Илья Дубинец. Во втором отличились Александр Французов с пенальти, и Кирилл Цепенков. Соперники на исходе матча один мяч отквитали.

Виталий Павлов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:

Цель нашего сбора – посмотреть определенное количество ребят на той или иной позиции. Поэтому для нас как таковой результат не был важен в первую очередь. Поэтому, конечно, очень здорово, что мы победили. Это добавит ребятам уверенности в себе. Верить в себя, верить в свои силы. Достаточно хорошо выглядели полтора тайма. В концовке немножко тяжеловато было. Особенно после того, как пропустили гол ненужный, после ошибки в середине поля. Потом тяжело было уже вернуться в игру. Но ребята дотерпели, молодцы.

25 марта наша молодежка проведет товарищеский поединок с ровесниками из сборной Турции. А осенью команда Виталия Павлова стартует в квалификации молодежного чемпионата Европы.