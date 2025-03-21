Алексей Протас набирает результативные баллы в трёх матчах НХЛ кряду

Голевая передача Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К тому же белорусский нападающий ассистировал Александру Овечкину. Рекорд Уэйна Гретцки все ближе. Для того чтобы обновить достижение Гретцки, россиянину осталось забросить семь шайб. Столичная команда первой в сезоне набрала 100 очков и обеспечила себе участие в плей-офф.

«Летчики» занимают первое место в Восточной конференции. А Алексей Протас в противостоянии с «Филадельфией» провел на льду 15 с половиной минут и завершил поединок с показателем полезности +1. Он набирает результативные баллы в трех матчах кряду. На счету Протаса 62 очка в 69 играх сезона. Таким образом, белорусский форвард уже установил рекорд по очкам за один сезон в НХЛ среди белорусов.