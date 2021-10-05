Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов выездной вояж. После победы над командой Сочи, «зубры» отправились в Казань к «Ак Барсу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Крэйга Вудкрофта рьяно начали – на 14-й минуте отличился Маттиас Теденбю. Но хозяева не согласись с такой формулировкой и восстановили равновесие. Во втором периоде было заброшено еще три шайбы. Две в ворота динамовцев против одной результативной Кирилла Воронина.