Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов выездной вояж. После победы над командой Сочи, «зубры» отправились в Казань к «Ак Барсу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов выездной вояж. После победы над командой Сочи, «зубры» отправились в Казань к «Ак Барсу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Крэйга Вудкрофта рьяно начали – на 14-й минуте отличился Маттиас Теденбю. Но хозяева не согласись с такой формулировкой и восстановили равновесие. Во втором периоде было заброшено еще три шайбы. Две в ворота динамовцев против одной результативной Кирилла Воронина.
На последний перерыв команды уходили со счетом 3:2 в пользу казанцев. В третьем периоде минчане сравняли – шайба на счету 20-летнего Ильи Усова. В основное время выявить сильнейшего не удалось. А в овертайме дубль Маттиаса Теденбю принес нашей команде долгожданную победу. Итоговый счет встречи – 4:3.