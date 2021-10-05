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Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ

05 октября 2021 19:39
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Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов выездной вояж. После победы над командой Сочи, «зубры» отправились в Казань к «Ак Барсу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ-1

Подопечные Крэйга Вудкрофта рьяно начали – на 14-й минуте отличился Маттиас Теденбю. Но хозяева не согласись с такой формулировкой и восстановили равновесие. Во втором периоде было заброшено еще три шайбы. Две в ворота динамовцев против одной результативной Кирилла Воронина.  

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ-4

На последний перерыв команды уходили со счетом 3:2 в пользу казанцев. В третьем периоде минчане сравняли – шайба на счету 20-летнего Ильи Усова. В основное время выявить сильнейшего не удалось. А в овертайме дубль Маттиаса Теденбю принес нашей команде долгожданную победу. Итоговый счет встречи – 4:3.   

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Маттиас Теденбю # Кирилл Воронин # Илья Усов # Фотофакт

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