Волейбольный «Строитель» проиграл «Югре» в российской Суперлиге

Волейбольный «Строитель» потерпел поражение в российской Суперлиге. Наши парни не смогли ничего противопоставить коллективу из Нижневартовска «Югра-Самотлор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры – 25:21, 25:19, 25:14 в пользу соперников. Таким образом, после 14 матчей белорусская дружина имеет на счету 2 победы и 12 поражений. Следующий поединок минчане проведут в Москве 7 января против «Динамо».