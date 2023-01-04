Прямой эфир

Волейбольный «Строитель» проиграл «Югре» в российской Суперлиге

04 января 2023 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейбольный «Строитель» потерпел поражение в российской Суперлиге. Наши парни не смогли ничего противопоставить коллективу из Нижневартовска «Югра-Самотлор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольный «Строитель» проиграл «Югре» в российской Суперлиге-1

Итоговые цифры – 25:21, 25:19, 25:14 в пользу соперников. Таким образом, после 14 матчей белорусская дружина имеет на счету 2 победы и 12 поражений. Следующий поединок минчане проведут в Москве 7 января против «Динамо».

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам
04 января 2023 14:14

«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде
04 января 2023 12:35

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в матче экстралиги
04 января 2023 12:34

Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в матче экстралиги