Минское «Динамо» начало выступление в пятом туре чемпионата КХЛ 3х3

Минское «Динамо» начало выступление в пятом туре чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре белорусы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Шайбы в нашей команде забрасывали Дмитрий Коробов и Александр Лукашевич. Реабилитировались минчане уже в следующей игре, взяв верх над «Барысом» из Астаны – 3:2. В этой игре вновь результативно сыграл Дмитрий Коробов, в активе опытного хоккеиста голевой дубль. Еще одну шайбу забросил Максим Слыш. В турнирной таблице своего дивизиона «зубры» занимают второе место. Следующий матч наша команда проведет 17 января против казанского «Ак Барса».