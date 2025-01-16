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Минское «Динамо» начало выступление в пятом туре чемпионата КХЛ 3х3

16 января 2025 12:04
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Минское «Динамо» начало выступление в пятом туре чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В первой игре белорусы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Шайбы в нашей команде забрасывали Дмитрий Коробов и Александр Лукашевич. Реабилитировались минчане уже в следующей игре, взяв верх над «Барысом» из Астаны – 3:2. В этой игре вновь результативно сыграл Дмитрий Коробов, в активе опытного хоккеиста голевой дубль. Еще одну шайбу забросил Максим Слыш. В турнирной таблице своего дивизиона «зубры» занимают второе место. Следующий матч наша команда проведет 17 января против казанского «Ак Барса». 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей Беларуси

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