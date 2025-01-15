Сергей Кисляк вошёл в тренерский штаб брестского «Динамо»

Известный белорусский футболист Сергей Кисляк завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб брестского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». За команду из города над Бугом полузащитник выступал в минувшем сезоне.

Он провел в составе брестчан 17 матчей, на его счету два гола и две результативные передачи. В своей профессиональной карьере Кисляк выступал за российские клубы «Рубин», «Краснодар», «Иртыш», а также турецкий «Газиантепспор» и минское «Динамо».

В его активе титулы чемпиона Беларуси и обладателя Кубка России. За национальную команду нашей страны Сергей Кисляк сыграл 74 поединка и забил 9 голов. Особо памятна победа сборной Беларуси над французами на «Стад де Франс» в 2010 году, когда единственный гол в ворота хозяев забил именно он.