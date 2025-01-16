Белорусский футболист Трофим Мельниченко перешел в «Порту»

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Трофим Мельниченко перешел в «Порту» – один из самых титулованных клубов Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлом сезоне 18-летний форвард провел в составе «Динамо» 37 матчей, забив три гола и сделав пять результативных передач. Мельниченко помог команде выиграть золото и пробиться в общий этап Лиги конференций. В Португалии Мельниченко будет играть под 43 номером, сначала – во втором дивизионе за «Порту-2». Дебют белоруса может случиться уже 18 января в игре против «Алверки».