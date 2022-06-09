Прямой эфир

«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске

09 июня 2022 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске на столичных кортах Городского центра олимпийского резерва завершился первый раунд детского турнира по теннису «Золотая ракетка». В течение трех дней квартет дружин по круговой системе определял сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске-1

В итоге борьбу за главный трофей продолжат два коллектива: «ГЦОР-Минск» и Пинск, а вот Светлогорск и «Минск-Вавилова» будут участвовать в утешительных матчах. В день игрались девять мини-дуэлей: по три в одиночных разрядах, две пары и микст.

В этом сезоне «Золотая ракетка» проходит в новом формате, который максимально приближен к проведению детских европейских турниров.

«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске-4

Екатерина Сафоненко, участница турнира:
Мне нравятся турниры «Золотая ракетка» тем, что я могу исправить свои ошибки, начинаю бить сильнее. Я учусь и хочу играть в сборной Беларуси.

«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске-7

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:
Сегодняшние дети, участники «Золотой ракетки», демонстрируют командную игру, сплоченность и хороший уровень подготовки. Минские школы, конечно, более сильные, чем регионы, но мы видим и рост среди регионов. Они готовятся к этому турниру – тренировочные сборы проводят перед началом нашего соревнования. Белорусская теннисная федерация надеется, что «Золотая ракетка» откроет нам новые юные звездочки белорусского тенниса.

«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске-10

Всего на турнир «Золотая ракетка» заявлено 16 команд. Им предстоит проделать длинный путь, чтобы поднять над головой заветный кубок. Но времени на раскачку нет. Следующий тур начнется уже совсем скоро. А завершатся состязания в ноябре.

# Теннис # Екатерина Сафоненко # Екатерина Лисица # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко обыграла соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах
09 июня 2022 13:21

Арина Соболенко обыграла соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Вырвали победу с перевесом в 1 очко. Сборная Китая по гандболу одержала первую победу на белорусской земле
08 июня 2022 21:17

Вырвали победу с перевесом в 1 очко. Сборная Китая по гандболу одержала первую победу на белорусской земле

Велоспорт. Евгений Королёк выиграл пролог велогонки «Пять колец Москвы»
08 июня 2022 21:15

Велоспорт. Евгений Королёк выиграл пролог велогонки «Пять колец Москвы»