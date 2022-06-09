«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске
Новости Беларуси. В Минске на столичных кортах Городского центра олимпийского резерва завершился первый раунд детского турнира по теннису «Золотая ракетка». В течение трех дней квартет дружин по круговой системе определял сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В итоге борьбу за главный трофей продолжат два коллектива: «ГЦОР-Минск» и Пинск, а вот Светлогорск и «Минск-Вавилова» будут участвовать в утешительных матчах. В день игрались девять мини-дуэлей: по три в одиночных разрядах, две пары и микст.
В этом сезоне «Золотая ракетка» проходит в новом формате, который максимально приближен к проведению детских европейских турниров.
Екатерина Сафоненко, участница турнира:
Мне нравятся турниры «Золотая ракетка» тем, что я могу исправить свои ошибки, начинаю бить сильнее. Я учусь и хочу играть в сборной Беларуси.
Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:
Сегодняшние дети, участники «Золотой ракетки», демонстрируют командную игру, сплоченность и хороший уровень подготовки. Минские школы, конечно, более сильные, чем регионы, но мы видим и рост среди регионов. Они готовятся к этому турниру – тренировочные сборы проводят перед началом нашего соревнования. Белорусская теннисная федерация надеется, что «Золотая ракетка» откроет нам новые юные звездочки белорусского тенниса.
Всего на турнир «Золотая ракетка» заявлено 16 команд. Им предстоит проделать длинный путь, чтобы поднять над головой заветный кубок. Но времени на раскачку нет. Следующий тур начнется уже совсем скоро. А завершатся состязания в ноябре.