«Видим рост и среди регионов». Итоги первого раунда «Золотой ракетки» подвели в Минске

Новости Беларуси. В Минске на столичных кортах Городского центра олимпийского резерва завершился первый раунд детского турнира по теннису «Золотая ракетка». В течение трех дней квартет дружин по круговой системе определял сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоге борьбу за главный трофей продолжат два коллектива: «ГЦОР-Минск» и Пинск, а вот Светлогорск и «Минск-Вавилова» будут участвовать в утешительных матчах. В день игрались девять мини-дуэлей: по три в одиночных разрядах, две пары и микст. В этом сезоне «Золотая ракетка» проходит в новом формате, который максимально приближен к проведению детских европейских турниров.

Екатерина Сафоненко, участница турнира:

Мне нравятся турниры «Золотая ракетка» тем, что я могу исправить свои ошибки, начинаю бить сильнее. Я учусь и хочу играть в сборной Беларуси.

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской теннисной федерации:

Сегодняшние дети, участники «Золотой ракетки», демонстрируют командную игру, сплоченность и хороший уровень подготовки. Минские школы, конечно, более сильные, чем регионы, но мы видим и рост среди регионов. Они готовятся к этому турниру – тренировочные сборы проводят перед началом нашего соревнования. Белорусская теннисная федерация надеется, что «Золотая ракетка» откроет нам новые юные звездочки белорусского тенниса.