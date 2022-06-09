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Арина Соболенко обыграла соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

09 июня 2022 13:21
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Новости Беларуси. В Нидерландах продолжается теннисный турнир категории 250. Участие в нем принимают и белорусы. Арина Соболенко в матче одной восьмой финала успешно одолела местную спортсменку Арианну Хартоно, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Арина Соболенко обыграла соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах -1

Встреча началась еще вчера, 8 июня, но была перенесена из-за дождя. На старте дуэли Соболенко, занимающая шестое место в мировом топе, показала явное превосходство над игроком второй сотни рейтинга. Первый сет она выиграла за полчаса. Сегодня ситуация не изменилась. Соперница оказывала сопротивление, но Арина была явно сильнее. Итоговый счет – 6:2, 6:3. Белоруска продолжит выступление в четвертьфинале. Сегодня на данном турнире должен стартовать и Илья Ивашко. В одной восьмой он сыграет против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.  

# Теннис # Арина Соболенко # Арианна Хартоно # Илья Ивашко # Эмиль Руусувуори # Фотофакт

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