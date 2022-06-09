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Без призового места, но в лидерах. Евгений Королёк возглавляет зачёт веломногодневки «Пять колец Москвы»

09 июня 2022 18:10
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Новости Беларуси. Без призового места, но по-прежнему в желтой майке лидера. Наш Евгений Королек продолжает возглавлять итоговый зачет веломногодневки «Пять колец Москвы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Без призового места, но в лидерах. Евгений Королёк возглавляет зачёт веломногодневки «Пять колец Москвы»-1

В первый день участники преодолели почти 157 километров. Весь подиум заняли представители России. Наш гонщик отстал ненамного. А с учетом победы в прологе, Королек сохранил высшую строку в генерале. И на второй этап он вновь отправится в ранге сильнейшего из пелотона. 10 июня спортсмены доберутся до Крылатского кольца. Протяженность маршрута составит 150 километров.

# Спортивные соревнования # Евгений Королек # Фотофакт

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