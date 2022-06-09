Без призового места, но в лидерах. Евгений Королёк возглавляет зачёт веломногодневки «Пять колец Москвы»

В первый день участники преодолели почти 157 километров. Весь подиум заняли представители России. Наш гонщик отстал ненамного. А с учетом победы в прологе, Королек сохранил высшую строку в генерале. И на второй этап он вновь отправится в ранге сильнейшего из пелотона. 10 июня спортсмены доберутся до Крылатского кольца. Протяженность маршрута составит 150 километров.