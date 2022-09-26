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В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию

26 сентября 2022 13:10
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию. Всего в рамках турнира было разыграно 12 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию-1

В заключительный день сильнейших определяли саблисты в командных соревнованиях. Как в мужском, так и в женском первенствах равных не было Минской области.

Впереди у атлетов открытый Кубок Беларуси, который стартует 13 октября, участие в нем примут и зарубежные спортсмены.

# Фехтование # Фотофакт

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