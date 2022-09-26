Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию. Всего в рамках турнира было разыграно 12 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день сильнейших определяли саблисты в командных соревнованиях. Как в мужском, так и в женском первенствах равных не было Минской области.