Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Здесь подробности.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Здесь подробности.
Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Ни одному человеку не могу хоть сотую долю претензии предъявить. Что могли, все на поле оставили. Играли против хорошей команды. Вы же видите, какие ребята у них, в каких клубах играют. Что могли, мы сегодня сделали.
Кирилл Печенин, защитник сборной Беларуси по футболу:
Если брать в целом по турниру, то, конечно, неудовлетворительный результат. Должны были особенно в первых играх в Сербии набирать больше очков. С казахами, с Азербайджаном. И сейчас в этой игре с казахами тоже могли выступить лучше.