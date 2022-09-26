Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь подробности.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Ни одному человеку не могу хоть сотую долю претензии предъявить. Что могли, все на поле оставили. Играли против хорошей команды. Вы же видите, какие ребята у них, в каких клубах играют. Что могли, мы сегодня сделали.