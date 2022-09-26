Прямой эфир

Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них

26 сентября 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Здесь подробности.

Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них-1

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Ни одному человеку не могу хоть сотую долю претензии предъявить. Что могли, все на поле оставили. Играли против хорошей команды. Вы же видите, какие ребята у них, в каких клубах играют. Что могли, мы сегодня сделали.

Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них-4

Кирилл Печенин, защитник сборной Беларуси по футболу:
Если брать в целом по турниру, то, конечно, неудовлетворительный результат. Должны были особенно в первых играх в Сербии набирать больше очков. С казахами, с Азербайджаном. И сейчас в этой игре с казахами тоже могли выступить лучше.

# Футбол # Георгий Кондратьев # Кирилл Печенин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию
26 сентября 2022 13:10

В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию

ЧБ по хоккею. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилёв»
26 сентября 2022 12:04

ЧБ по хоккею. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилёв»

Арина Соболенко вернулась на 6-е место в рейтинге WTA
26 сентября 2022 11:56

Арина Соболенко вернулась на 6-е место в рейтинге WTA