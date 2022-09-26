ЧБ по хоккею. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилёв»

Новости Беларуси. Состоялись очередные три дуэли в чемпионате Беларуси по хоккею. Центральный матч прошел в Жлобине. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилев» 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом и втором периодах дружины забросили по одной шайбе. Третий отрезок и овертайм остались безголевыми. В буллитах также шла упорная борьба – все решил единственный удачный бросок.

Напомним, коллективы играли несколько дней назад. И тогда хозяева также победили. Причем тот матч запомнился высокой результативностью – 8:4 в пользу «волков».