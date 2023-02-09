Минское «Динамо» на выезде проиграло челябинскому «Трактору»

Хоккеисты минского «Динамо» начали выездную серию поединком с челябинским «Трактором», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обе команды ведут борьбу за зону плей-офф, потому цена виктории в матче была крайне высока.

Челябинский «Трактор» со старта не обещал «зубрам» легкой жизни. Калинин, Пулккинен и Капустин обозначили свои границы, забросив три безответные шайбы в ворота «Динамо». Наши опомнились слишком поздно. Но оперативно сократили отрыв – Козун и Спунер реализовали свои моменты. И дышать болельщикам стало легче – 3:2. Правда, вскоре гости в большинстве усилиями Шабанова разрыв увеличили – 4:2. Джозеф Душак не дал сопернику далеко уйти и сократил счет до минимального – 4:3. На этом потуги «Динамо» сошли на нет. «Зубрам» не удалось оказать должного сопротивления и минское «Динамо» проиграло – 3:4.