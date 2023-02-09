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«Мечтаю стать очень знаменитым хоккеистом». В Гомеле стартовал областной этап «Золотой шайбы»

09 февраля 2023 14:56
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Новости Беларуси. В Гомеле проходит областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккейные баталии в эти дни разворачиваются в группе «Б».

«Мечтаю стать очень знаменитым хоккеистом». В Гомеле стартовал областной этап «Золотой шайбы»-1

Группа «А» уже определила своих победителей и призеров. В этом дивизионе принимали участие команды районов и городов, в которых имеются физкультурно-спортивные сооружения с искусственным льдом. Турнир проходил в острой и напряженной борьбе. В итоге сильнейшей стала дружина Центрального района Гомеля. На втором месте сборная Жлобина. На третьем – команда Железнодорожного района Гомеля. Победитель областных соревнований, а это хоккеисты из Центрального района, получат право представить Гомельскую область на республиканском этапе «Золотой шайбы».

«Мечтаю стать очень знаменитым хоккеистом». В Гомеле стартовал областной этап «Золотой шайбы»-4

Иван Горелов, вратарь (Центральный район г. Гомеля):
Я мечтаю стать очень знаменитым хоккеистом, хочу кататься, покорять мир. И хочу маме доказать, что я что-то там могу. Стараюсь тренироваться как можно больше по возможности, если можно ходить на другие тренировки, я хожу. Хочу выиграть, команду не подводить. Хочу выиграть и поехать на республику.

«Мечтаю стать очень знаменитым хоккеистом». В Гомеле стартовал областной этап «Золотой шайбы»-7

В дивизионе «Б» принимают участие 15 команд из разных районов Гомельской области. Здесь участвуют команды районов и городов, где нет физкультурно-спортивных сооружений с искусственным льдом. Старты завершатся 12 февраля.

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# Хоккей Беларуси # Иван Горелов # Фотофакт

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