Белорус Владимир Чернов взял бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе

В Ижевске проходит первый этап Кубка России по пулевой стрельбе, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль.
В Ижевске проходит первый этап Кубка России по пулевой стрельбе, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль.
9 февраля наша копилка пополнилась еще одной наградой. Владимир Чернов взял бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Отметим, соревнования завершатся 15 февраля.
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