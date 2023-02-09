Белорус Владимир Чернов взял бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе

В Ижевске проходит первый этап Кубка России по пулевой стрельбе, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 февраля наша копилка пополнилась еще одной наградой. Владимир Чернов взял бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Отметим, соревнования завершатся 15 февраля.