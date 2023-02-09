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Белорус Владимир Чернов взял бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе

09 февраля 2023 20:15
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В Ижевске проходит первый этап Кубка России по пулевой стрельбе, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок России по стрельбе: белоруска Надежда Леоновец завоевала бронзовую медаль.

Белорус Владимир Чернов взял бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе-1

9 февраля наша копилка пополнилась еще одной наградой. Владимир Чернов взял бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Отметим, соревнования завершатся 15 февраля.

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# Спортивные соревнования # Владимир Чернов # Фотофакт

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