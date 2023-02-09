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Хоккей. Белорусская «молодёжка» обыграла сборную Казахстана в первый день Кубка Будущего

09 февраля 2023 20:15
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Сегодня, 9 февраля, в Минске стартовал хоккейный Кубок Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие молодежные сборные Беларуси и Казахстана, составленные из игроков до 20 лет, а также две сборные России – до 17 и 18 лет.

Хоккей. Белорусская «молодёжка» обыграла сборную Казахстана в первый день Кубка Будущего-1

Российские команды сошлись в матче открытия и преподнесли сюрприз. Младшая дружина обыграла старших со счетом 4:2. Белорусская сборная разгромила молодежную сборную Казахстана. Итоговый счет – 5:0.

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# Хоккей # Фотофакт

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