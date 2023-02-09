Хоккей. Белорусская «молодёжка» обыграла сборную Казахстана в первый день Кубка Будущего

Сегодня, 9 февраля, в Минске стартовал хоккейный Кубок Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие молодежные сборные Беларуси и Казахстана, составленные из игроков до 20 лет, а также две сборные России – до 17 и 18 лет.