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Минское «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Беларуси по футболу

13 ноября 2023 11:10
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Чемпионат Беларуси по футболу ушел на международную паузу. А перед этим состоялись матчи 28-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Беларуси по футболу-1

В заключительном поединке «Минск» обыграл «Белшину». В первом тайме соперники обменялись голами. Причем взятия ворот разделила всего минута. А победную точку во втором отрезке поставил Печура. Горожане взяли три очка. Из других результатов тура следует отметить разгромные поражения, которые учинили оппонентам минское «Динамо» и БАТЭ. Столичный клуб продолжает лидировать в таблице. «Неман» следует по пятам. Претендентов на золото разделяют четыре очка. До конца чемпионата остается два тура.

# Футбол Беларуси

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