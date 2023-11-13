Минское «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу ушел на международную паузу. А перед этим состоялись матчи 28-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке «Минск» обыграл «Белшину». В первом тайме соперники обменялись голами. Причем взятия ворот разделила всего минута. А победную точку во втором отрезке поставил Печура. Горожане взяли три очка. Из других результатов тура следует отметить разгромные поражения, которые учинили оппонентам минское «Динамо» и БАТЭ. Столичный клуб продолжает лидировать в таблице. «Неман» следует по пятам. Претендентов на золото разделяют четыре очка. До конца чемпионата остается два тура.