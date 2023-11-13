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Минское «Динамо» уступило в домашнем матче чемпионата КХЛ

13 ноября 2023 11:02
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Минское «Динамо» уступило московскому в домашнем матче чемпионата КХЛ. Несмотря на то, что гостил в столице лидер западной конференции, белорусы сражались с ним на равных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило в домашнем матче чемпионата КХЛ-1

Счет открыли приезжие хоккеисты. Случилось это в первом отрезке. Во второй 20-минутке Владислав Кодола восстановил паритет. Увы, но последнее слово осталось за гостями. Нам забросил Бреннан Менелл. И хотя разжиться очками не получилось, «зубры» оставили приятное впечатление. В таблице они по-прежнему занимают пятое место. Во вторник, 14 ноября, подопечные Дмитрия Квартальнова померятся силами с другим грандом, магнитогорским «Металлургом».

# Хоккей # Владислав Кодола # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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