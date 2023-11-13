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Белорусы завоевали 5 медалей чемпионата мира по самбо

13 ноября 2023 10:55
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Последний соревновательный день чемпионата мира по самбо не принес белорусам медалей. Хотя шансы попасть на пьедестал были у Александра Кокши и Сергея Лесяка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 5 медалей чемпионата мира по самбо-1

Они попали в утешительные сетки своих весовых категорий, но оба проиграли в бронзовых схватках. Всего же наши соотечественники пять раз поднимались на пьедестал. В активе золото, серебро и три бронзы.

# Спортивные соревнования # Александр Кокша # Сергей Лесяк # Фотофакт

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