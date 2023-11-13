Белорусы завоевали 5 медалей чемпионата мира по самбо

Последний соревновательный день чемпионата мира по самбо не принес белорусам медалей. Хотя шансы попасть на пьедестал были у Александра Кокши и Сергея Лесяка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они попали в утешительные сетки своих весовых категорий, но оба проиграли в бронзовых схватках. Всего же наши соотечественники пять раз поднимались на пьедестал. В активе золото, серебро и три бронзы.