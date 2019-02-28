Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, накануне проиграли сборной клубов Беларуси.

Напомним: 26 февраля в «Минск-Арене» состоялся, без преувеличения, бескомпромиссный бой, который закончился проигрышем «зубров» со счётом – 2:4.

Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится в нашей стране впервые. Поэтому матч имел достаточно широкий резонанс.

И вот 28 февраля уже «Чижовка» принимает вторую игру хоккейной суперсерии. Минское «Динамо» вновь играет со сборной клубов экстралиги.