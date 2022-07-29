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«Тур де Франс» близится к концу. Какие результаты у белорусов?

29 июля 2022 11:04
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Близится к концу женская супервеломногодневка «Тур де Франс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Тур де Франс» близится к концу. Какие результаты у белорусов?-1

Пятый ее этап представлял отрезок длинной в 176 километров. Спортсменки не решились уезжать в отрыв, и потому весь пелотон финишировал в идентичное время. В общей группе находилась наша представительница Алена Омелюсик. Равных не нашлось Лорене Вайбес. А вот общий зачет возглавляет Марианна Вос. Белорусская гонщица осталась при своих и идет 16-й. Финиш гранд тура намечен на 31 июля.

# Велоспорт # Алена Омелюсик # Марианна Вос # Лорена Вайбес # Фотофакт

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