«Тур де Франс» близится к концу. Какие результаты у белорусов?

Пятый ее этап представлял отрезок длинной в 176 километров. Спортсменки не решились уезжать в отрыв, и потому весь пелотон финишировал в идентичное время. В общей группе находилась наша представительница Алена Омелюсик. Равных не нашлось Лорене Вайбес. А вот общий зачет возглавляет Марианна Вос. Белорусская гонщица осталась при своих и идет 16-й. Финиш гранд тура намечен на 31 июля.