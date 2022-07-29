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Турнир по волейболу «Мемориал Платонова» заканчивается. Какой главный итог?

29 июля 2022 11:03
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Национальная сборная побеждает, «Шахтер» проигрывает, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таков главный итог международного турнира по волейболу «Мемориал Платонова», который начался в Санкт-Петербурге.

Турнир по волейболу «Мемориал Платонова» заканчивается. Какой главный итог?-1

В дебютном матче главная дружина страны взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области. Наши парни не лучшим образом стартовали, отдав сет – 16:25, зато затем исправились и победили в оставшихся – 25:20, 25:19 и 25:23. А вот солигорский «Шахтер» вчистую уступил российскому гранду питерскому «Зениту» – 0:3.

30 июля белорусские команды проведут очередные противостояния.

# Волейбол # Фотофакт

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