Турнир по волейболу «Мемориал Платонова» заканчивается. Какой главный итог?

Национальная сборная побеждает, «Шахтер» проигрывает, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таков главный итог международного турнира по волейболу «Мемориал Платонова», который начался в Санкт-Петербурге.

В дебютном матче главная дружина страны взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области. Наши парни не лучшим образом стартовали, отдав сет – 16:25, зато затем исправились и победили в оставшихся – 25:20, 25:19 и 25:23. А вот солигорский «Шахтер» вчистую уступил российскому гранду питерскому «Зениту» – 0:3.