Минский стадион «Локомотив» 26 сентября торжественно открылся после реконструкции

Новости Беларуси. Столичный стадион «Локомотив» 26 сентября торжественно открылся после реконструкции. Площадка, на которой писали свою футбольную историю клубы «Локомотив» и «Сквич», и где известные отечественные специалисты Яков Шапиро и Анатолий Юревич воспитали немало мастеров, обрела современное искусственное покрытие и обновленные трибуны. Впрочем, в планах у руководства Белорусского государственного педагогического университета, которому сейчас принадлежит арена, еще ряд преобразований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Жук, ректор БГПУ им. М. Танка:

Мы видим еще здесь резервы, надо поставить мачты осветительные. И тогда можно будет с утра и до позднего вечера, чтобы стадион был загружен.

Педуниверситет, несмотря на то, что является преимущественно девичьим вузом, занимает заметные позиции в студенческом и молодежном спорте. Учатся здесь и профессиональные футболисты. Так, поднять флаг на церемонии доверили одному из лидеров национальной женской сборной Юлии Слесарчик вместе с игроком мужской молодежки и минского «Динамо» Глебом Рассадкиным.

Глеб Рассадкин, игрок молодежной сборной Беларуси по футболу:

Это очень значимое мероприятие для вуза, для ректора, для всех. Открывают хороший стадион, новое покрытие. Поле точно качественное. Как мне сказали, шестое поколение – это почти самое новое покрытие. Тут отлично будет играть и Первой лиге, и Второй.

В будущем площадка вполне может стать домашней для клубов Первой или даже Высшей лиги, не имеющих своего стадиона. А сейчас это еще один спортивный объект достойного уровня на карте Минска. И Федерация футбола уже ставит перед собой новые цели.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Конечно, вы знаете, «Динамо», я периодически заезжаю туда и с удовлетворением отмечаю, что город работу организовал очень хорошо. И в конце 2017 года стадион будет введен.