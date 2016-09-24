Игорь Бокий: на Паралимпиаду я ехал показывать результат

На Бога надейся, как говорят, а сам не плошай! Именно так поступают люди с ограниченными способностями, которых мы видели на стадионах Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Паралимпийские игры завершены. Герои мирового первенства на этой неделе вернулись домой. Историческую страницу в летопись спорта вписал белорус Игорь Бокий. Он стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2016, завоевал 7 медалей, но домой привез 8. Вместе с друзьями и болельщиками его встретила наш корреспондент Алена Сырова.

Наталья Позднякова, первый тренер Игоря Бокого:

Это был рыжеволосый, шустрый, с огоньком в глазах мальчишка. Явно не нулевой в плавании. Способности у него были налицо.

Александр Бокий, папа Игоря Бокого:

Две Олимпиады, столько медалей. Мало кто может этим похвастаться.

Елена Бокая, мама Игоря Бокого:

Первый раз, говорит, я ехал, не так волновался. А сейчас я уже представляю, что на мне такая ответственность, надо держать планку. Меньше уже нельзя.

Ему удалось записать золотыми буквами свое имя в летопись Паралимпийских игр. Лондон-2012 и Рио-2016. 11 наград высшей пробы, серебро и бронза, семь мировых рекордов. И все это в 22 года.

Самый титулованный паралимпиец нынешних Игр – бобруйчанин Игорь Бокий, как говорят в спортивных кругах, на воду лег в 6 лет. Шустрый и неусидчивый, его часто выгоняли из бассейна, а он раз за разом упорно приходил в раздевалку. Мастер спорта в 14 лет. Его показатели сулили успех в большом спорте, но…

Елена Бокая, мама Игоря Бокого:

Росла эта близорукость и мы ничего с этим не могли сделать. Хоть я и чернику замораживала, он на нее смотреть уже не мог.

Наталья Позднякова, первый тренер Игоря Бокого:

Ребенок столько лет занимался. Перед ним поставили занавес. Нельзя. Табу. По здоровью. Добрые люди подсказали, мы сразу нашли паралимпийского врача, родители сами завезли. Врач сказал: да, третья группа.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр:

Я спросил: мне можно будет выступать? Мне сказали «да». На этом и закончилось, я продолжаю и продолжал выступать со своими сверстниками.

Упорные ежедневные тренировки утром и вечером. По 50-метровой дорожке городского бассейна за 16 лет он проплыл не одну сотню километров на пути к спортивному Олимпу.

К встрече триумфатора с трепетом готовились и главные болельщики. Родители и младший брат Женя, кстати, тоже пловец, не изменяя семейным традициям, чемпиона встречали сладостью ручной работы.

За час до прибытия «золотого рейса» в зоне прилета Национального аэропорта было жарче, чем в бразильском Рио. В кольце из цветов и репортеров Игорь Бокий оказался раньше, чем в объятиях родных.

14 часов в пути, смена временных поясов и почти бессонная ночь. Вопреки ожиданиям, утром мы встречаем чемпиона вовсе не дома, а в Бобруйской школе олимпийского резерва.

Сменив пусть и очень комфортный, по признанию самого спортсмена, олимпийский костюм на повседневную одежду, устраиваемся в сквере, чтобы начать интервью.

Самого Игоря такое внимание, конечно, смущает и в некоторых моментах немного расстраивает. Ведь он точно знает, сколько в действительности стоит одна олимпийская медаль.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр:

Немножко было неприятно, когда друзья скидывают ссылку, что я уже столько-то заработал. Я не считал эти деньги, я ехал завоевывать медали. Я ехал показывать результат. Я самый обычный парень, просто на виду.

«Самый обычный парень» на этих Паралимпийских играх побил два собственных мировых рекорда. И стал не просто лучшим…

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр:

Отец сказал, что у него предчувствие, что у меня будет 8 медалей. В итоге так и получилось. Я завоевал 7 медалей, и давали еще всем участникам сувенирные медали, так что я 8 привез.

С чувством выполненного долга на ближайшие несколько дней от тренировок Игорь решил отказаться в пользу общения с близкими. Форму потерять не боится. Тем более, что необходимые кардионагрузки чемпиону с радостью обеспечивает четвероногий питомец.

А с силовыми нагрузками, все еще проще, шутит Игорь: одна золотая медаль весит почти полкило.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр:

Они по отдельности довольно много весят, а все вместе вообще круто. Как будто в зал пришел покачаться, вместо гантелей с утра.



Если свои медали чемпион охотно дает подержать в руках чужим людям, то Ольга Никифоренок, избранница Игоря, свое золото после долгой разлуки в прямом смысле не выпускает из рук.

Ольга Никифоренок, подруга Игоря Бокого:

Из-за разницы во времени приходилось не спать ночами. А потом вставать, на пары идти сонной. Я знала, что моя поддержка для него очень много значит. Я не могла его подвести. Я не ощущаю себя девушкой звезды, потому что Игорь для меня обыкновенный парень.

Насчет отсутствия звездного статуса Игоря с Олей вряд ли согласятся рядовые прохожие.

Простой парень, по мнению близких, человек-амфибия, как говорят о нем конкуренты. Ему не было равных в паралимпийском Рио. Белорусский Майкл Фелпс, так называют чемпиона в кулуарах. Одинаково хорош и в заплыве вольным стилем, и брассом, и баттерфляем.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр:

Приятно, конечно, что так сравнивают. Но меня зовут Игорь, фамилия моя Бокий. Я выступаю за Беларусь.