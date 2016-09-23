Белорусские паралимпийцы после 14 часов перелета прибыли в Беларусь

Новости Беларуси. Накануне в Минск из Бразилии прибыли белорусские паралимпийцы. На родине их тепло приветстовали болельщики, родные и друзья.

Наша страна вошла в топ-20 стран медального зачета Паралимпиады.

В копилке сборной Беларуси 10 медалей. 8 из них высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Несмотря на дождливую и по-осеннему прохладную погоду, в Национальном аэропорту Минск в ожидании «золотого» рейса из Рио было по-бразильски жарко.

Встретить героев Паралимпиады-2016 собрались совсем маленькие поклонники спорта и болельщики со стажем – к встрече готовились одинаково тщательно.

В толпе встречающих среди охапок цветов и плакатов, застыв от волнения и трепета, ждут не просто олимпийских чемпионов, но и близких людей родители тех, благодаря кому,

на этих паралимпийских играх белорусский гимн играл 8 раз.

14 часов в пути. В глазах чемпионов абсолютно ожидаемо читается усталость. Однако они, смущенные таким вниманием со стороны прессы, мужественно отвечают на многочисленные вопросы журналистов.

Самый титулованный спортсмен этих Паралимпийских игр Игорь Бокий привез с собой из Рио 6 золотых олимпийских медалей и одну бронзовую. Обновив при этом два мировых рекорда.

Впрочем, без преувеличения мировая звезда, на достигнутом останавливаться не собирается.

Заслуженный отдых предстоит далеко не всем белорусским медалистам. Сезон еще не закончен, а это значит, что впереди многочисленные тренировки и новые важные старты.