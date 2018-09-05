Теннис. Кубок Дэвиса. Волчков назвал состав участников от Беларуси на матч с Россией I группы Евро-Африканской зоны

Новости Беларуси. Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков огласил состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С нашей стороны участие примут Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский. В свою очередь капитан российской команды Шамиль Тарпищев сможет рассчитывать на Карэна Хачанова, Андрея Рублева, Даниила Медведева, Евгения Донского и Евгения Карловского.

Напомним, что матч Россия-Беларусь пройдет 14-15 сентября на малой спортивной арене в «Лужниках». Ранее команды уже встречались в рамках Кубка Дэвиса. В 2004 году белорусы на своем корте оказались сильнее россиян – 3:2 .