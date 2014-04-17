Минский «Горизонт» вышел в финал женского чемпионата Беларуси по баскетболу, «Цмокі» и «Олимпия» продолжают борьбу

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу 16 апреля был определен первый финалист. Им стал минский «Горизонт», в третьем матче серии взявший верх над гомельским «Сожем». В другом полуфинале вся борьба впереди.

Так получилось, что две лучшие команды минувшего первенства (минские «Цмокі» и гродненская «Олимпия») на этот раз встретились уже на стадии полуфинала. В Гродно соперницы обменялись победами и серия переехала в Минск. Впрочем, первый выездной матч выдался для «Олимпии», скорее, домашним. Гродненок в спорткомплексе на Уральской поддерживали гораздо громче и активнее, чем хозяек.

Любовь Алешкина, центровая БК «Олимпия»:

Это наши любимые болельщицы, фанатки наши. Поддержка эта очень чувствуется.

Возможно, именно поддержка трибун помогла команде Александра Шинковича склонить чашу весов на свою сторону.

Большую часть матча гости вели в счете, но разрыв все же был небольшим – 2-3 очка. Ближе к финальной сирене удалось оторваться на расстояние в пять очков, но от нервозной концовки это не уберегло. И все-таки «Олимпия» была сильнее – 54:51.

Любовь Алешкина, центровая БК «Олимпия»:

Мы готовились, настраивались и, может, поэтому получилось. Это был бы идеальный вариант – завершить в Минске, но Минск тоже просто так не отдаст эту победу. Естественно, обе команды будут бороться за этот шанс.

Четвертый матч, который может стать последним в этой серии, пройдет 18 апреля на паркете столичного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот другой финалист уже известен. Минский «Горизонт» в третьем матче серии разгромил в Гомеле «Сож» – 87:28.