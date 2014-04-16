Корейский союз конькобежцев хочет отнять у Аделины Сотниковой золото Олимпиады

Новости России. Золотая медаль Аделины Сотниковой, завоеванная на Олимпиаде в Сочи, уже второй месяц не дает покоя Корейскому союзу конькобежцев.

Сегодня международный союз конькобежцев (ISU) получил протест от Корейского союза конькобежцев (KSU) на нарушение кодекса этики ISU при назначении состава судейской коллегии женского одиночного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Претензия корейской стороны обоснована тем, что в состав судей на соревнованиях у одиночниц входила Алла Шеховцова (жена генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России), украинец Юрий Балков, которой ранее подвергался дисквалификации за попытку повлиять на результаты соревнований танцевальных пар на Олимпийских играх в Нагано.

Сама Сотникова в интервью российскому спортивному изданию пожелала корейцам крепкого здоровья и в который раз подчеркнула, что медаль Олимпиады выиграла в честном бою.

Аделина Сотникова, в интервью «Советскому спорту»:

У меня нет времени читать Интернет, в Инстаграмм я давно перестала читать комментарии: может быть, корейцы продолжают писать мне гадости, но у меня нет желания портить себе настроение, и думать об этом. Прошло уже два месяца после Олимпиады. И вот – протест… Могу сказать только одно: эта медаль – моя, и я ее никому не отдам, пусть что хотят со мной делают. Я выиграла свою золотую медаль честно…

Напомним, на Олимпиаде в Сочи 17-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова по баллам обошла южнокорейскую спортсменку Ким Ю На.

Сотникова выиграла золото Олимпийских игр в Сочи в одиночном катании (224.59 балла) и стала первой фигуристкой, победившей на Олимпиаде в личных соревнованиях, за всю историю советского и российского спорта! Смотрите видео.