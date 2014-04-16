В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют «Неман» и «Шахтер». Гродненцы обеспечили себе место в Лиге Европы

Новости Беларуси. В центре внимания отечественных поклонников игры № 1 накануне были полуфиналы Кубка страны. В столице за право стать участником решающего поединка сражались футболисты «Минска» и гродненского «Немана». А в Могилеве желанную путевку в финал оспаривали местный «Днепр» и солигорский «Шахтер».

Дружина с берегов Немана выходила на игру против «Минска» с тяжким бременем из трех поражений в чемпионате страны, наделивший гродненский клуб обидным статусом беспросветного аутсайдера. Подобное фиаско могло надломить любую команду, но подопечные Сергея Солодовникова всегда отличались крепким характером и умением держать удар.

Сергей Солодовников, главный тренер ФК «Неман» (Гродно):

Я видел, как ребята настраивались, с какими глазами готовились к этому матчу. Поэтому я знал, что мы сыграем сегодня хорошо. Я не знал, выиграем или нет, но знал, что сыграем хорошо.

Жаждавшие реабилитации гродненцы с первых минут продемонстрировали запредельный настрой и огромное желание прервать серию неудач.

Гости должны были открывать счет в середине первого тайма, но сначала хорошую возможность отличиться упустил Карлсонс, а затем хозяева едва не поразили собственные ворота. Благо, их голкипер Бушма был начеку.

«Горожане» же до перерыва заставили серьезно поволноваться вратаря «Немана» Александра Сулиму только раз. В этом эпизоде не лучшим образом распорядился мячом Валерий Куценко.

При стартовым нулях на табло соперники отправились передохнуть, зато во второй половине заскучавшей публике стало заметно веселее.

На 55 минуте после ошибки Ивана Маевского Карлсонс незамедлительно отправил Павла Савицкого на рандеву с Бушмой. Дуэль завершилась капитуляций стража ворот минчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вскоре латвийский легионер оказался причастен и ко второму голу «Немана». Снова упустив шанс отличиться, он невольно помог забить уже в пустые ворота Андрею Хачатуряну. 2:0 – игра, по сути, была сделана.

Однако поймавшие кураж гродненцы не думали сбавлять обороты. Как следствие, на 80 минуте все тот же Хачатурян издевательски довел счет крупного.

В оставшееся время «горожане» отквитали один мяч усилиями Мирича, но этот гол уже ничего не решал. «Неман» выиграл 3:1 и вышел в финал.

Солигорский «Шахтер» в дополнительное время сломил сопротивление могилевского «Днепра».

Таким образом, 3 мая в Борисове Кубок разыграют «горняки» и гродненцы. При этом, независимо от исхода финальной встречи, «Неман» получил право сыграть в Лиге Европы.