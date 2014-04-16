Голкипер хоккейной сборной Беларуси Кевин Лаланд нанес на шлем герб страны и «Мистера Картофельная голова»

Новости Беларуси. Голкипер хоккейной сборной Беларуси Кевин Лаланд на тренировке национальной команды предстал в новом шлеме.

Центральное место в оформлении шлема занимает герб страны.

Однако к украшению амуниции натурализованный канадец подошел не без доли юмора. В раскраску шлема входит также изображение известной в Америке детской игрушки «Мистер Картофельная голова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возможно, такой подход поможет Лаланду еще больше прочувствовать белорусский национальный колорит.