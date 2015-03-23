Минские динамовцы сенсационно проиграли футболистам «Витебска» в четвертьфинале Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В выходные прошли первые поединки четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по футболу. Уже в дебютных противостояниях не обошлось без сюрпризов. Самый неожиданный результат был зафиксирован в противостоянии столичного «Динамо» и «Витебска».

Самый результативный из первых четвертьфинальных матчей был сыгран в Минске. Столичные динамовцы принимали дебютанта высшей лиги «Витебск».

Ни минусовая температура, ни малокомфортный стадион в Веснянке не стали преградой для болельщиков, которые не только заполнили трибуны до отказа, но и расположились по периметру поля. Фееричной игры они не увидели, зато стали свидетелями неожиданного результата. «Витебск» не испугался серебряного чемпиона страны и с первых минут активно шел вперед большими силами. В середине тайма первый же удар по воротам «Динамо» оказался голевым. Динамовские футболисты уже к перерыву восстановили равенство. Но все же последнее слово осталось за приезжими игроками. Окончательный счет игры — 2:1, сообщили в программе «СТВ-спорт».