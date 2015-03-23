Баскетболисты «Цмоки-Минск» выиграли у финского клуба «Байзонс» в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» отпраздновали вторую к ряду победу в Единой лиге ВТБ. После виктории над «Красным Октябрем» 22 марта подопечные Игоря Грищука одолели финский «Байзонс».

Выездное свидание с «бизонами» в октябре стало для «Цмоков» одним из самых неудачных матчей в сезоне. Тогда болезненное поражение с пассивом в 23 очка стало итогом даже не хорошей игры соперника, а абсолютного развала в игре самих «драконов». К нынешнему свиданию хозяева «Минск-Арены» подходили с другим настроем, после победы над «Октябрем» подготовка к «Байзонсу» шла на позитивной ноте. К тому же в строй из лазарета вернулись Ульянко и Лютыч, правда, при этом вне игры из-за травмы остался Александр Кудрявцев.

Павел Ульянко, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Сейчас каждый матч для нас добавляет мотивации, мы хотим выигрывать как можно больше игр, я считаю, что мы немного упустили свои возможности в этом сезоне. Обращали внимание, что команда играет довольно таки агрессивно, очень командно. То есть надо было стоять один на один и как можно агрессивнее играть в нападении.

Встреча на «Минск-Арене» вышла упорной и интригующей. Оппоненты довели дело до нервного финала, в котором Павел Ульянко сначала выступил героем команды (за счет точных бросков подборов и перехватов он помог организовать важные плюс три), но потом ненужный фол за одну десятую секунды до финальной сирены мог превратить Ульянко в антигероя. Три точных штрафных в исполнении Никкаринена перевели игру в овертайм. Благо там «Цмоки» переиграли оппонента без вариантов.

Итоговая победа — 93:82. Следующий поединок в Лиге ВТБ «Цмоки» проведут на выезде. В последний день марта подопечные Игоря Грищука наведаются в Таллин к местному клубу «Калев», сообщили в программе «СТВ-спорт».