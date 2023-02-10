Футбол. В Минске завершился групповой этап «Кубка развития»

В столице завершился групповой этап футбольного турнира «Кубок развития». Накануне свои поединки провели две белорусские дружины, составленные из игроков до 16 и до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столице завершился групповой этап футбольного турнира «Кубок развития». Накануне свои поединки провели две белорусские дружины, составленные из игроков до 16 и до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша младшая сборная уступила команде России, укомплектованной игроками до 17 лет – 0:2. Во второй дуэли встретилась команда Беларуси с игроками 17 лет в составе и сборная Казахстана того же возраста. Победу праздновали гости со счетом 1:0.
В субботу, 11 февраля, в поединке за первое место встретятся 17-летние футболисты Казахстана и России. За бронзу поспорят сборные России U-16 и Таджикистана U-17.
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