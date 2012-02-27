Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Минске

Новости Беларуси, Минск. Столь масштабный турнир наша страна примет впервые. На лед «Минск-Арены» выйдут более 200 спортсменов из 52 стран.

Перед нашими спортсменами поставлена задача попасть в 20 сильнейших. Сегодня и завтра пройдут квалификационные соревнования. В среду – официальная церемония открытия. По словам организаторов, она приятно удивит зрителей.

А завершит программу в воскресенье гала-представление, в котором выступят победители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Драбкин, тренер по фигурному катанию:

Этот зимний комплекс – это комплекс мирового класса. В одном месте сосредоточены катки и для фигурного катания, и для хоккея, и для скоростного бега на коньках. Воздух, простор – все замечательно.

Вилли Ван Веер, тренер по фигурному катанию (Нидерланды):

Очень красивая арена, хороший лед, приветливый персонал. Мы только что приехали из Голландии и рады быть здесь.

Бруклин Хан, участница чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров (Австралия):

Я ожидаю увидеть фантастическое катание моих соперников. Надеюсь на мое лучшее выступление. Постараюсь показать все, на что способна.

Одним из сюрпризов для участников, гостей и зрителей турнира станет грузовик БелАЗ, стоящий у входа в «Минск-Арену». Это своеобразная демонстрация производственной мощи нашей страны. Сфотографироваться рядом с ним смогут все желающие.