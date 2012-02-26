Евгения Ткаченко – чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и надежда Беларуси на мировом первенстве в Минске

Белорусская столица готовится принять юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования стартуют 27 февраля. На лед «Минск-Арены» выйдут более 200 спортсменов из 52 стран. Перед нашими ребятами поставлена задача попасть в 20 сильнейших.

В начале года на зимних юношеских Олимпийских играх в Австрии наши фигуристы впервые в истории выиграли золотую медаль.

Свои первые шаги на льду Женя сделала в 4 года. С тех пор фигурное катание для нее – не просто любимое занятие, а стиль жизни. Статная, грациозная, со сдержанной улыбкой и сосредоточенным, совсем не детским взглядом, девочка смогла покорить не только белорусских зрителей и судей, но и спортивный Олимп.

Татьяна Беляева, тренер Евгении Ткаченко:

Физически она очень выносливая, сильная. Я думаю, если она и дальше будет связывать свою жизнь с фигурным катанием, у нее обязательно должно что-то получиться серьезное. Можно сказать, это исключительный ребенок.

Три года подряд Женя становилась чемпионкой Беларуси. А в паре с Юрием Гулицким они представляют страну на международных соревнованиях вот уже 4 года.

2012 год начался для фигуристов с блистательной победы. Они завоевали первую в истории Беларуси золотую медаль на юношеских зимних Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Ткаченко, фигуристка:

После выступлений, когда оценки уже поставлены, такое облегчение находит. Все, конец. И уже все волнение пропадает, уже все хорошо. И все-таки я понимаю, что до выступления я зря волновалась, потому что все и так было бы хорошо.

Юрий Гулицкий, фигурист:

Первый раз, когда я ее увидел, подумал: красивая девочка, хорошо катается.

Женя – человек, который всегда стремится к своей цели. Она старается ее достигать. Мы вместе это делаем.

Ежедневные тренировки и бесконечные соревнования не мешают принцессе льда быть лучшей ученицей в классе. Женя учится в гимназии с углубленным изучением английского языка, а в свободное время фотографирует. Как правило, танцы на льду.

В уютной комнате чемпионки уже не хватает свободного места, чтобы разместить все награды и дипломы. Здесь же хранятся танцевальные костюмы. Они должны гармонично сочетаться с характером танца и музыки. Поэтому эскизы для нарядов придумывают всей семьей.

Сергей Ткаченко, отец Евгении:

Когда она находится на льду, у меня, как и у каждого папы, появляется желание оглянуться по сторонам и посмотреть на реакцию остальных зрителей. И сказать: «Это моя дочь! Это она сейчас катается на льду!»

Сегодня Женя готовится к новым громким победам и мечтает выступать не только на чемпионатах мира, но и на взрослых Олимпийских играх.